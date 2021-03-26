SAKARYA'da terör örgütü DEAŞ'ın 'Yalnız Kurt' eylemcisi olarak aranan Irak uyruklu M.S.J. yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında başta Antalya olmak üzere birçok farklı şehirde aranan DEAŞ'ın 'Yalnız Kurt' eylemcisinin Sakarya'da olduğu tespit edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu M.S.J. yakalanırken, yapılan aramada kamuflaj ve kama bulundu. M.S.J.'nin sorgusunda, 2 Kasım 2020'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen saldırıdan ilham aldığı ve Türkiye'de benzer bir eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İlk ifadesinde, annesinin Şiiler tarafından öldürüldüğünü ve bu yüzden Şiilere ve ABD'ye düşman olduğunu belirten örgüt üyesinin daha önceden DEAŞ ile irtibat kurmadığı, kaydının bulunmadığı ve herhangi bir eylemde bulunmadığı ve eylem yapmak için hazır beklediği belirtildi.

ÖRGÜT İÇİN ZEKAT TOPLUYORDU

Bir başka operasyonda ise 2015 yılında Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına finans kaynağı yaratan ve 'Zekat Divanı' ismi verilen yapılanmanın üst düzey yöneticilerinden olan Irak uyruklu Y.G.A.A. gözaltına alındı. İlk sorgusunda DEAŞ bağlantısını itiraf eden ve sosyal medyada çok sayıda örgüt adına propaganda yaptığı tespit edilen kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

- Sakarya