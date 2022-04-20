Son dakika haberi | Feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

20.04.2022 14:15
Son dakika haberi | Feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan lisede öğrenciler arasında çıkan kavga esnasında fenalaşan 17 yaşındaki öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan lisede öğrenciler arasında çıkan kavga esnasında fenalaşan 17 yaşındaki öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesinde bulunan Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede yerini kavgaya bırakan olay esnasında fenalaşan bir öğrencinin ise kalbi durdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan E.İ. (17) isimli öğrenci, Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.İ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(Erkan Elgün-İHA)

Son dakika haberi | Feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Feci olay: Lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika


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