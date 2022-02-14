Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika

Fabrikadan yükselen duman
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın
Yangını söndürme çalışmaları Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sanayi sitesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Keresteciler Sanayisi Sitesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, hızla büyüyen yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediyor.
Fabrikadan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.
Kaynak: AA
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