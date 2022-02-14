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Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

14.02.2022 17:49

Son dakika haber... Fabrikadan yükselen duman Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın Yangını söndürme çalışmaları Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sanayi sitesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Fabrikadan yükselen duman

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın

Yangını söndürme çalışmaları Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sanayi sitesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Keresteciler Sanayisi Sitesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, hızla büyüyen yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Fabrikadan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.

Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

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geri dönüşüm, İtfaiye, Sakarya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika
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