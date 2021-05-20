Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaralı halde gölette çırpınan martıyı polis kurtardı.
Aziz Duran Parkı'ndaki vatandaşlar, gölette bir martının çırpındığını belirterek, devriye görevi yapan yunus ekiplerinden yardım istedi.
Bunun üzerine, bir polis memuru gölete girerek martıyı bulunduğu yerden aldı.
Polis memuru, kurtardığı martıyı veteriner hekime götürmeleri için bölgeye gelen belediye görevlilerine teslim etti.
Polisin davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Sakarya'da göletteki yaralı martıyı suya giren polis kurtardı - Son Dakika