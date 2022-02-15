Üye Girişi
Son dakika haberleri: Hastane bahçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hastane bahçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

15.02.2022 01:23

Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce ismi öğrenilemeyen şüpheli, E.Ö'ye ateş etti.

Yaralanan E.Ö, hastane personeli tarafından acil serviste tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: Hastane bahçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Hastane bahçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Hastane bahçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Hastane bahçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Hastane bahçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Sakarya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Hastane bahçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:57 Baba-oğlun arasında yaşanan tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri cezaevinde
00:48 Zincir marketlerin çirkin KDV oyunu! Vergi indiriminin açıklanmasıyla zam yaptılar
00:23 İYİ Partili Erhan Usta, "skandal" sözleriyle paylaştı: Gıdaların KDV'si yüzde 1'e indirilirken kırmızı etinki yüzde 18'e çıkarıldı
00:04 Tüm gözler Merkez Bankası'nın ikinci faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu
23:47 Batman'da feci kaza! Saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
23:45 Güldür Güldür'de dikkat çeken muhalefet skeci
23:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşkına çeviren emeklilik kararı! Futbol dünyası donup kaldı
23:11 Adana Demirspor Başkanı'ndan gündem olacak FETÖ iddiası: Bunları temizle Nihat başkan
23:05 Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: Doğal gazda en ucuz ülkeyiz
22:47 Adana Demir'in hocası Montella'dan ağır sözler: Ağzımdan kötü şeyler çıkacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 01:53:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Hastane bahçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement