Son dakika haberi: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların, 9 Temmuz'da saat 11.35 sıralarında kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Görüntülerde ayrıca şiddetli patlamayla tavandan kopan parçaların düşmesi ve işçinin olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.

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