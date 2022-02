Son dakika haberi! Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık yargılanıyor - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın sekizinci duruşması başladı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde bulunan cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V, tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C. ile Erşan Ö, Asiye A, Aslı B, tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile bazı illerin baro başkanları da müşteki avukatları kısmında yer aldı.

Duruşma salonu binası içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşma salonuna müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler, Kovid-19 tedbirleri uygulanarak alındı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da duruşmayı izledi.

Yoklama yapılmasının ardından sanık ve avukatlarının ek savunmaları, bazı müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçeler ve diğer gelen belgeler zapta geçirildi.

TTB Başkanı Erinç Sağkan ile bazı illerin baro başkanları davaya katılma talebinde bulundu. Heyet, suçtan doğrudan zarar görmedikleri anlaşıldığından katılma taleplerinin reddini kararlaştırdı.

Sanık ve avukatları, mahkeme heyetinin bir önceki celsede ek savunma hakkı verdiği 7'şer kez "olası kastla ölüme sebebiyet verme", 107'şer kez de "olası kastla yaralamaya sebebiyet verme" suçlarına ilişkin beyanda bulunmaya başladı.

Tutuklu sanık Hasan Ali V, ek savunmasında suçsuz olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık Asiye A. da her şeyin konuşulduğunu, söylendiğini belirterek, "Bugüne kadar söylediğim her şey bugün de geçerlidir. Her zaman işimi yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Aslı B. de suçlamaları ve "olası kast" iddialarını kabul etmediğini dile getirerek, beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Erşan Ö. de suçsuz olduğunu, Çin Mahallesi'yle alakasının olmadığını belirterek, beraatini istedi.

Fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C. de suçsuz olduğunu savunarak, beraatini talep etti.

Tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. de bu zamana kadar her şeyi elinden geldiğince açıkladığını dile getirerek, "Mahkemeye yardımcı olduğumu düşünüyorum. Herhangi bir işveren sıfatımın olmadığını anlattım. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

"Bu fabrikayı istediğiniz şekilde kuramıyorsunuz"

Tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Yaşar C. de savunmasına vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Her duruşmadan sonra tüm dökümleri incelediğini belirten Yaşar C, "Biz kimseyi öldürmedik, terörist değiliz. 200 kişiye istihdam sağlayan bir yeriz. Bunun 'iş cinayeti' olduğu söylenmiş, kanunda 'iş cinayeti' kavramı yok. Bu, bir iş kazasıdır. Örgüt kurmuşuz gibi ithamlarda bulunularak mahkemeyi etkilemeye çalışıyorlar. İşçi haklarını yok saydığımız söyleniyor, vicdansız değiliz. İstinaf için konuşuyorum. 7 duruşma her şeye cevap verdim, yine aynısını yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşar C, bir havai fişek fabrikasının kanunlara göre nasıl kurulması gerektiğini anlatarak, "Fabrika, Avrupa standartlarının üstünde bir fabrikadır. Bu fabrikayı istediğiniz şekilde kuramıyorsunuz. O yüzden mütalaanın hepsi asılsız, benim anlattığım tüzüğe göre hiçbir değeri yoktur." diye konuştu.

Olayla ilgili sabotaj iddialarını yineleyerek konunun detaylıca araştırılmadığını öne süren Yaşar C, savunmasını şöyle tamamladı:

"Olası kastla ne alakası var bunun? Bilinçli taksiri değil, taksiri de kabul etmiyorum. Bu mütalaaya göre benim ve 2 kişinin beraat etmesi lazım. Kararı vicdanınıza bırakıyorum. Patlamanın sebebini bulmadan davayı bitiriyorsunuz. Hiçbir zaman suç işlemedik, adli sicil kaydımız yoktur. 20 ayın 4 ayını karantinada geçirdim. Neden tutuksuz yargılanmıyorum anlamış değilim. PKK, DHKP-C üyesi değilim. İstihdama katkı sağlayan, ülkesini seven bir kişiyim. Burada terörist, katil muamelesi görmekten bıktım. Bu dünyanın öbür tarafı da var, bana zulmedenleri Allah'a havale ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum."

Sanık avukatları, verilen aranın ardından ek savunmalarını yapmaya başlayacak.

Duruşma öncesi basın açıklaması

Patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, duruşma öncesinde "Hendek için adalet" yazılı pankart eşliğinde gerçekleştirdikleri basın açıklamasında, adalet haklarını almak için burada olduklarını ve bu davanın, "toprağın altındakiler için adalet, üstündekiler için umut" olduğunu ifade etti.

Açıklamaya CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, TİP Genel Başkanı Baş, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, TBB Başkanı Sağkan, bazı illerin baro başkanları ve sendikaların temsilcileri destek verdi.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanıyor.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuştu.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan tutuklu yargılanan iş güvenliği uzmanı Aslı B. ile sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö. tahliye edilmişti.