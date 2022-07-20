Son dakika haberi: Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

20.07.2022 20:55
Son dakika haberi: Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Son dakika haber... Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi Kandıra sapağında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kandıra istikametine seyir halinde olan L.C. idaresindeki 41 N 0253 plakalı otomobil ile Kaynarca istikametine seyir halinde olan G.M.K. idaresindeki 34 CVZ 251 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ve otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı İlk kez bir köpekle uçma deneyimi yaşayan paraşütçü o anları anlattı: 'Max uçmayı çok seviyor ve çok mutlu oluyor' İlk kez bir köpekle uçma deneyimi yaşayan paraşütçü o anları anlattı: 'Max uçmayı çok seviyor ve çok mutlu oluyor'
Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:59 Emekli kadından CHP'li heyete tepki gösterdi: Hiçbir şey pahalı değil, zamları zenginler yapıyor
20:56 Galatasaray, transferde gaza bastı! Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirildi
20:44 Sassuolo, Kaan Ayhan ile ilgili spekülasyonlara nokta koydu: Kaan'ı takımda tutmak istiyoruz
20:40 Şartlarının iyileştirilmesini isteyen sağlık çalışanları 100 bin imza topladı! Cuma günü Sağlık Bakanlığı'na sunacaklar
20:34 62 yıllık evli çift 2 saat arayla hayata gözlerini yumdu
19:47 Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev karşısında sürpriz hamleler! İşte kritik karşılaşmanın ilk 11'leri...
19:45 Arjantin'de futbol maçında yaşananlar izleyenleri şoke etti! Futbolcunun yüzüne çiğ balık fırlatıldı
19:41 Türkiye'de koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesinin ardından ilk tedbir Eskişehir'den geldi! İşte alınan kararlar...
19:10 Galatasaray beklenen transferi resmen açıkladı: İsviçreli golcü Haris Seferovic Galatasaray'da
18:58 Real'i sırtlayan Benzema'nın yükselişinde Ronaldo detayı! Aynı formülü uygulayarak vücudunu geliştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 21:12:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement