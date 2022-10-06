Sakarya'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Hendek ilçesi Yarıca Mahallesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde; bir şahsın adresinde gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 11 kilogram esrar ile 13 kök yasadışı ekimi yapılmış kenevir ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen suç unsuru malzemelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, Hendek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Sakarya'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

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