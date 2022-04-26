Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D 650 Karayolu'nda şehir içi yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu Rüstemler Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. 16 U 8051 plakalı kamyon ile 54 J 2561 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor. - SAKARYA