Son dakika haberi... Sakarya'da kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Geçen ocak ayında bir suçtan ötürü tutuklanan ve kısa süre önce delil yetersizliği gerekçesiyle tahliye edildiği öğrenilen Çubuk'un ölümüne ilişkin jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet etmiş olan Çubuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Eşme Mahallesi'nde Ahmet Çubuk 'tan (38) iki gündür haber alamayan ağabeyi, kardeşini akşam saatlerinde Bademlik mevkisindeki boş arazide yerde hareketsiz halde buldu.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 22:59

Kaynak: AA

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