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Son dakika haberi... Sakarya'da KOSGEB destekli çocuk atölyesi kafe açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Sakarya'da KOSGEB destekli çocuk atölyesi kafe açıldı

06.12.2021 09:01
Son dakika haberi... Sakarya'da KOSGEB destekli çocuk atölyesi kafe açıldı

Son dakika habere göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde KOSGEB desteğiyle açılan çocuk atölyesi kafeyle aile içi eğitimin artırılmasının ve ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebilmesinin sağlanması hedefleniyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde KOSGEB desteğiyle açılan çocuk atölyesi kafeyle aile içi eğitimin artırılmasının ve ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebilmesinin sağlanması hedefleniyor.

Kadın girişimci Ceyda Fidan (28), yaptığı açıklamada, arkadaşıyla hayal ettikleri atölyeyi kurduklarını söyledi.

Anne ve babaların çocuklarıyla etkin şekilde vakit geçirmelerini istediklerini belirten Fidan, "Atölyede çocukların severek faydalanacağı birçok oyun ve etkinlik bulunuyor. Çocuklarımız becerilerini geliştirerek daha verimli hale geliyorlar. Atölyemize Kovid-19 nedeniyle aileleri sınırlı kabul ediyoruz. İşletmemizde çocuklar için doğum günü ve özel günler de düzenliyoruz." dedi.

Oyun ablalığı da yapan girişimci Seda Orhan da işletmeyi kurarken bir hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Her çocuğun özel olması için yola çıktık. Çocuklarımız burada ailesiyle çok güzel vakit geçiriyorlar. Çocukların kendilerini en iyi biçimde ifade edebilecekleri, yaratıcıklarını farklı şekillerde ortaya koyabilecekleri bir atölyedir." diye konuştu.

Son dakika haberi... Sakarya'da KOSGEB destekli çocuk atölyesi kafe açıldı
Son dakika haberi... Sakarya'da KOSGEB destekli çocuk atölyesi kafe açıldı
Son dakika haberi... Sakarya'da KOSGEB destekli çocuk atölyesi kafe açıldı
Son dakika haberi... Sakarya'da KOSGEB destekli çocuk atölyesi kafe açıldı
Son dakika haberi... Sakarya'da KOSGEB destekli çocuk atölyesi kafe açıldı

Serdivan, oyunlar, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sakarya'da KOSGEB destekli çocuk atölyesi kafe açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sakarya'da KOSGEB destekli çocuk atölyesi kafe açıldı - Son Dakika
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