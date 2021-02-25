Son dakika haberi | Sakarya'da Kovid-19 sürecinin İslam iktisadı yönünden çözüm arayışları konuşuldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Sakarya'da Kovid-19 sürecinin İslam iktisadı yönünden çözüm arayışları konuşuldu

25.02.2021 15:09
Son dakika haberi | Sakarya'da Kovid-19 sürecinin İslam iktisadı yönünden çözüm arayışları konuşuldu, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin İslam iktisadı açısından çözüm arayışları konuşuldu.

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin İslam iktisadı açısından çözüm arayışları konuşuldu.

SAÜ İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından "İslam İktisadı Çerçevesinde Kovid-19 Salgın Süreci ve Sonrası: Sorunlar ve Çözüm Arayışları" çalıştayı çevrimiçi düzenlendi.

Çalıştayın açılış oturumunda konuşan SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve İSEFAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Çalışır, Kovid-19 salgınının küresel etkisine vurgu yaparak konuya dair yürütülen akademik çalışmaların arttığına işaret etti.

"Ekonomi" konulu oturumda ilk tebliği sunan Çalışır, salgının, diğer ekonomik krizlerle kıyaslandığında dünya çapında ekonomik anlamda ciddi tahribatlara yol açtığını, salgının ekonomik etkisinin arz ve talep şoku ile finansal şoklar şeklinde kendisini gösterdiğini belirtti.

Çalışır, Türkiye'nin salgını avantaja dönüştürmeye imkan verecek sektörlere yönelmesi durumunda bu süreçten kazançlı bir şekilde çıkabileceğini söyledi.

Çalıştaya katılan Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Ömer Faruk Tekdoğan, salgının eğitim, sağlık, gelir adaleti, yoksulluk gibi alanlarda ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığını ve bu çerçevede salgının sonuçlarının bertaraf edilmesine yönelik İslam iktisadının rolüne değindi.

Çalıştayın ikinci kısmında konuşan Albaraka Türk Katılım Bankası Başekonomisti Dr. Ömer Emeç de kriz ortamında ülkelerin maliye politikalarını yoğun bir biçimde kullandığını ve Türkiye'nin öncelikli olarak para politikalarına ağırlık verdiğini dile getirdi.

Bu bağlamda Türkiye'de para politikalarının devreye girmesiyle hızlı bir şekilde kredi büyümesinin görüldüğünü ifade eden Emeç, ilave olarak katılım bankalarının söz konusu kredi büyümesinden ve bu dönemde yaşanan faiz dalgalanmalarından farklı şekillerde etkilendiğine işaret etti.

Salgın dönemindeki sosyal yardımlar

Çalıştayda İSEFAM araştırma görevlileri tarafından yapılan sunumda salgın döneminde Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları tarafından ihtiyaç sahiplerine sağlanan sosyal yardımlar değerlendirildi.

Öte yandan bu sürecin uluslararası öğrenciler üzerinde oluşturduğu ekonomik, psiko-sosyal etkiler ve eğitim anlamındaki etkiler de ele alındı.

Diğer katılımcıların konuşmalarının ardından son bulan programa, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Katılım Emeklilik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği gibi çeşitli kurumsal temsilcilerin ve lisansüstü öğrencileri de katıldı.

Sakarya Üniversitesi, Ekonomi, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sakarya'da Kovid-19 sürecinin İslam iktisadı yönünden çözüm arayışları konuşuldu - Son Dakika


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