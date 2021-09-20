Kuyuya düşen av köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kuyuya düşen av köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karadavutlu Mahallesi'nde sportif avcılık yapan grubun av köpeği "Leydi", arazide otların arasında bulunan 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahipleri, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelerek halat yardımıyla kuyuya indirilen itfaiye eri, "Leydi"yi bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık durumu iyi olan av köpeği, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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