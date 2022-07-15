Otomobil panelvanla kafa kafaya böyle çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Otomobil panelvanla kafa kafaya böyle çarpıştı: 8 yaralı

15.07.2022 16:09

Otomobil panelvanla kafa kafaya böyle çarpıştı: 8 yaralı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile panelvan aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Otomobil panelvanla kafa kafaya böyle çarpıştı: 8 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile panelvan aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamarasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer C. idaresindeki 34 CJY 924 plakalı Honda marka otomobil, sola dönmek istediği sırada karşı yönden gelen Halil G. yönetimindeki 34 VA 0452 plakalı Mercedes marka panelvan araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan 8 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yaralılar Sapanca Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil panelvanla kafa kafaya böyle çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil panelvanla kafa kafaya böyle çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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