Son dakika haberleri... O kazadan acı haber geldi: Traktör sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... O kazadan acı haber geldi: Traktör sürücüsü hayatını kaybetti

24.06.2022 13:24

Son dakika haberi... Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan traktör sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan traktör sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynarca ilçesi Karasu istikameti Küçük Kaynarca mevkiinde kavşakta meydana gelen kazada, B.T. idaresindeki 54 VA 363 plakalı otomobil ile İbrahim Malçok (83) idaresindeki 43 AT 108 plakalı traktör çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Malçok, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin incelemeler devam ediyor. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... O kazadan acı haber geldi: Traktör sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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