Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götüren otobüs şoförü o anları anlattı - Son Dakika

Sakarya'da araçta kalp krizi geçiren yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştiren belediye otobüsü şoförü Recep Dağdelen, o anları anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğünde gazetecilere açıklamalarda bulunan 47 yaşındaki Dağdelen, asli görevlerinin insan sağlığını merkeze alan taşımacılık olduğunu söyledi.

Bu düsturla görev yapmayı sürdürdüklerini anlatan Dağdelen, dün yolculuk sırasında otobüste bir kişinin rahatsızlandığını, aracı durdurarak yolcuyu kontrol ettiğini dile getirdi.

Şahsın kalp krizi geçirdiğini anladığını ifade eden Dağdelen, "Acil karar vermem gerekiyordu, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmeye karar verdim." dedi.

Güzergah dışına çıkarak yolcuyu hastaneye yetiştirdiğini belirten Dağdelen, diğer yolcuların da bu süreçte kendisine destek olduğunu kaydetti.