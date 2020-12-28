Son dakika haberi: Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda - Son Dakika

Son dakika haberi: Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda
28.12.2020 15:18
Edinilen son dakika gelişmesine göre SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde sahte rakı içen 1 kişi öldü, 1 kişi ise yoğun bakımda tedaviye alındı.
SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde sahte rakı içen 1 kişi öldü, 1 kişi ise yoğun bakımda tedaviye alındı.
Kocaali ilçesinde dün gece kendi ürettikleri sahte rakıdan içen Dilaver Gül ve Bekir Y. fenalaşınca yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesi'ne getirildi. Dilaver Gül doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bekir Y. ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Erzurumspor, sözleşmesini tek taraflı fesheden Sissoko için yasal işlem başlattı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı "Fenerbahçe gibiyiz" diyen Sumudica'dan Terim itirafı: Beni aradı ve tebrik etti Şota, ikinci kez Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi Mardin'de yetiştirilen 7 kilo 625 gramlık turp şaşırttı Kaçak doğumhane baskınından şoke eden detaylar: Siz bakamıyorsanız bize satın Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu