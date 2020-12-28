Son dakika haberi: Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda - Son Dakika

Son dakika haberi: Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda

28.12.2020 15:18
Son dakika haberi: Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde sahte rakı içen 1 kişi öldü, 1 kişi ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde sahte rakı içen 1 kişi öldü, 1 kişi ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kocaali ilçesinde dün gece kendi ürettikleri sahte rakıdan içen Dilaver Gül ve Bekir Y. fenalaşınca yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesi'ne getirildi. Dilaver Gül doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bekir Y. ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Sahte Rakı, Sakarya, Kocaali, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda - Son Dakika


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