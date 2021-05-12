Son dakika haberi: Sakarya'da şehit ailelerine bayramda mezarlıklara ulaşım imkanı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri ve yakınları için Ramazan Bayramı'nın 1. gününde şehitliklere ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Demokrasi Meydanı'ndan saat 10.00'dan saat 15.00'a kadar birer saat arayla düzenlenecek seferlerle şehit aileleri ve yakınlarının Emirdağ, Emirsultan Mezarlığı ve Serdivan Şehitliğine ücretsiz ulaştırılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Baş tacımız olan şehit ailelerimizin ve yakınlarının mezarlıklara ulaşımını belirtilen gün ve saatler arasında ücretsiz bir şekilde sağlayacağız. Demokrasi Meydanı'ndan düzenlenecek seferlerle mezarlık ziyaretini yapan şehit aileleri ve yakınlarını ziyaretlerinden sonra tekrar geri getireceğiz." ifadelerine yer verildi.