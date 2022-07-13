Seyfeler Mahallesi'ndeki tarlada 2 Temmuz'da silahlı saldırıya uğrayan Altuntaş, Akyazı Devlet Hastanesi 'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Sakarya'da tarlada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

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