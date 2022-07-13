Son dakika haberi... Sakarya'da tarlada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sakarya'da tarlada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

13.07.2022 17:29
Son dakika haberi... Sakarya'da tarlada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 Temmuz'da tarlada bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 Temmuz'da tarlada bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, Seyfeler Mahallesi'nde İsa Altuntaş'ın (45) uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin aranan G.H'nin Akyazı'da saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan katil zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Seyfeler Mahallesi'ndeki tarlada 2 Temmuz'da silahlı saldırıya uğrayan Altuntaş, Akyazı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sakarya'da tarlada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sakarya'da tarlada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
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