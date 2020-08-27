Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Z.T. yönetimindeki 34 TZ 040 plakalı otomobil, Limandere Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan B.B, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak 112 Acil Servis görevlilerine teslim edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:39 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika