Son dakika haberi... Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 4'ü tutulandı.

Alınan bilgiye göre, jandarmanın sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu satıcıları ile mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve ilçelerinde operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) narkotik timleri, uyuşturucu arama köpekleri Rüzgar ve Çıta'nın da destek verdiği operasyonlarda, 21 kilo 836 gram kubar esrar, bin 220 kök Hint keneviri, 5 gram kokain ve 88 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü, sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.