Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

24.02.2022 21:38

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu opesayonunda çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi, silah ve mühimmatlar ele geçirilirken 2 şahıs tutuklandı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu opesayonunda çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi, silah ve mühimmatlar ele geçirilirken 2 şahıs tutuklandı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya karşı etkin mücadele sürüyor. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki şahsa ait adresler ve araçta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen M.Ç. ve H.H. isimli şahısların ikametinde ve arabasında yapılan aramalarda; 698 adet extacy hap, 30 gram sentetik toz uyuşturucu, 156 gram cannabinoid, 86 gram metamfetamin, 11 gram Hint keneviri ve 2 adet de hassas terazi ele geçirildi.

Ayrı yine şahısların adres ve araçlarında yapılan arama neticesinde 1 adet ruhsatsız silah ile bu silaha ait olduğu tespit edilen 4 adet fişek yakalandı. İki şahıs, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Uyuşturucu, Sakarya, Karasu, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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