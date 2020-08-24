Son dakika haberi! Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 10,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden M.K. ve oğlu T.K'nin evlerinin arkasında bulunan fındıklıkta arama yaptı.

Jandarma ekiplerinin, KOM şubeye bağlı narkotik timleri ve dedektör köpeklerinin de katılımıyla yaptığı aramada, 10 kilo 500 gram kubar esrar ile 37 kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K. ile T.K. jandarma komutanlığına götürüldü.