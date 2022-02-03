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Son dakika haberi... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

03.02.2022 11:25
Son dakika haberi... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenimahalle'de ikamet eden S.Ç'nin uyuşturucu madde kullandığı ve satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli S.Ç'nin evinde yapılan aramada 4'ü kurusıkıdan çevirme, bir de el yapımı 5 tabanca, 160 tabanca mermisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 70 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 31 ekstazi hap ve 6 telefon ele geçirildi.

Şüpheli S.Ç. ile evinde bulunan arkadaşları H.K. ve T.Ö. gözaltına alındı.

Ayrıca, S.Ç'nin 6 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

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Yenimahalle, Uyuşturucu, Sakarya, Hendek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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