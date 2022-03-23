Son dakika haberi: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst araması, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 148,36 gram esrar, 485 gram bonzai, 12,14 gram metamfetamin ile 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.