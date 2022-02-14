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Son dakika haber! Uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı

14.02.2022 13:10

Son dakika haberleri: Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve grupların deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

İstanbul'dan Sakarya'ya getirilen uyuşturucuların satışının yapıldığını tespit eden ekipler, Serdivan ilçesinde bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 489 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki Ö.T. ile K.K. gözaltına alındı.

Aynı çalışma kapsamında İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getirdiği belirlenen İ.K'nin üzerinde de arama yapan ekipler, 26,16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiği zanlıyı gözaltına aldı.

Son dakika haber! Uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haber! Uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haber! Uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haber! Uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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