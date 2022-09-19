Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi'nde A.T. isimli şahsın ruhsatsız silah alım-satım işi yaptığını tespit eden jandarma ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi. Ev içerisinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ve 57 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli A. T. gözaltına altına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Sakarya'da yasa dışı silah ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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