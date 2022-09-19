Son dakika haberi... Sakarya'da yasa dışı silah ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sakarya'da yasa dışı silah ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı

19.09.2022 20:03
Son dakika haberi... Sakarya'da yasa dışı silah ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde silah ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi kişi jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde silah ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi kişi jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi'nde A.T. isimli şahsın ruhsatsız silah alım-satım işi yaptığını tespit eden jandarma ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi. Ev içerisinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca,  2 ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ve 57 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli A. T. gözaltına altına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sakarya'da yasa dışı silah ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sakarya'da yasa dışı silah ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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