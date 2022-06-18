Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesinde ikamet eden kişinin kenevir yetiştirdiği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. 47 yaşındaki B.İ.'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde; boyları 20 ila 50 santimetre arasında değişen 62 kök kenevir bitkisi ile iki sigara kutusu içerisinde 40 adet fişek diye tabir edilen uyuşturucu-uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan B.İ. işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Pamukova, Sakarya, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Sakarya'da yasadışı kenevir operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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