Son dakika haberi... Sakarya'daki sahte içki operasyonu - Son Dakika

Sakarya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan H.K. ve B.A, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstihbarat Şube Müdürlüğünün çalışması ve fiziki takibi neticesinde şüpheli H.K'nin sahte içki imalatı yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatılmıştı.

Şüphelinin Karasu ilçesi Limandere Mahallesi'nde durdurulan aracı ve Kaynarca ilçesindeki evinde yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 212 şişe rakı, 1079 boş şişe ve alkol yapımında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirilmiş, H.K. ve yanındaki B.A. gözaltına alınmıştı.