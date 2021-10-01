Son dakika haberi! Sakarya'daki trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi - Son Dakika

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Tunatan Kavşağı'nda çarpışan iki otomobilden birinin refüje çıkması yer aldı.

Erenler ilçesinde Şehit İlhan Aras ile Türbe caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada da yokuştan inen taksi ile otomobilin çarpışması KGYS kameralarınca kaydedildi.

Adapazarı ilçesinde ise Yeni Cami Bulvarı, Yenigün Sokak ve Yeğenler Caddesi'nin birleştiği kavşakta bir otomobilin yaya geçidinden geçen vatandaşın ayağını ezmesi kameraya yansıdı.

Öte yandan, paylaşılan görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajına yer verildi.