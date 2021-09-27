Son dakika haberi... Sakarya'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Ambulansla Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü Y.S. ile otomobildeki L.S'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Pamukova ilçesinde ise D-650 kara yolunda Adapazarı istikametinde seyreden C.H.B'nin kullandığı 67 AP 807 plakalı minibüs, Gökgöz Mahallesi mevkisinde Y.S'nin kullandığı 34 NZ 3155 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan Subaşı, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sakarya 'nın Sapanca ve Pamukova ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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