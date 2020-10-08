Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, darbe girişinin ardından yeniden yapılanmaya çalışan örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarya merkezli Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Yozgat'ta örgütün hücre evi olarak kullandığı belirlenen adreslere baskın yaptı. Haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 21'i gözaltına alındı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika