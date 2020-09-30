Son dakika haberi: Sakarya Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan biri kayboldu - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde serinlemek için girdikleri Sakarya Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan biri suda kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Setaltı Mahallesi'nde Sakarya Nehri'ne giren 4 çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çocuklardan 2'si kendi çabasıyla sudan çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama çalışması başlatan ekipler, vatandaşların da yardımıyla Emre B'yi sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emre B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, suda kaybolan 12 yaşındaki Muhammet B'nin bulunması için çalışma başlattı.

Haberi alan Muhammet B'nin yakınları sinir krizi geçirdi.