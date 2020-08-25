Son dakika haberi: SAKARYA Süpermarket deposu yangını sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

Süpermarket deposu yangını sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde dün tamamen yanan süpermarket deposunda soğutma çalışmaları devam ederken, çevredeki ev ve iş yerlerindeki hasarlar da tespit edilmeye başladı.

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan 4 bin metrekarelik kapalı süpermarket deposunda dün çıkan yangın yaklaşık 3.5 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınmış ve yangın sırasında 7 kişi yaralanmıştı. Gece boyunca devam eden soğutma çalışmaları gündüz saatlerinde de devam ederken tamamen yanarak kül olan depodan geriye atık yığınları kaldı. Yangın sırasında zarar gören çevredeki ev ve iş yerlerinde de temizlik ve hasar tespitleri yapılırken, deposu yanan ve piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL değerindeki ürünleri kül olan firma, çevredeki ev ve iş yerlerinin hasarını karşılamak için çalışma başlattı. Firma tarafından görevlendirilen ekspertizler, ev ve iş yerleri sahipleriyle görüşerek hasar tespitine başladı.

Yangında evinde büyük miktarda maddi hasar meydana gelen Kadriye Topçu isimli vatandaş, 'Çok üstün gayretler sonucunda itfaiye içeri girdi ama olay çok büyümüştü. Camlar ve sineklik kullanılmaz halde, evimizde is kokusundan durulmuyor. Geceyi ben kendi akrabalarımda geçirdim, bazı komşularımıza ise buradaki deponun sahibi firma otel ayarladı ve bu konuda anlayışla karşıladılar. Bu koku insan sağlığı için zararlı, bu yüzden birkaç gün daha burada yaşayamayacağız' dedi.

Yangında doğalgaz kombilerinin de hasar gördüğünü belirten Nuray Özkan, 'Zararımız büyük. Camlarımız, perdelerimiz, koltuklarımız, halılar, balkondaki kombilerimiz mahvoldu. Maddi ve manevi bir zararımız var, uyandık ve evimizin yanmasını seyrettik burada' ifadelerini kullandı. Öte yandan konuyla ilgili olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.