Son dakika haberi | Sakarya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Sakarya'ya şehit ateşi düştü

17.07.2022 16:56

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'ya şehit ateşi düştü Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatında Sakaryalı Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit oldu.

Sakarya'ya şehit ateşi düştü

SAKARYA - Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatında Sakaryalı Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit oldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde ikamet eden Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haber, şehidin Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Civelek'in nişanlı olduğu ve Eylül ayında evleneceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Sakarya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

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