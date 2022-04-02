Son dakika haberi: "Salça Bidonu" içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi - Son Dakika
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Son dakika haberi: "Salça Bidonu" içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi

02.04.2022 00:57
Son dakika haberi: "Salça Bidonu" içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi

Son dakika haberler: Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonunda bidonun içerisindeki salçanın içine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonunda bidonun içerisindeki salçanın içine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda O.T.'nin doğu illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Şahsın bulunduğu yolcu otobüsünü durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada bidon içerisindeki salçanın içine zulalanmış 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile yaptıkları bir diğer operasyonda ise, M.P.'nin batı illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Şahsın bulunduğu otomobili tespit eden ekipler, aracı durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu maddeler yere atılırken, araç da kovalamaca sonucu durduruldu. Yapılan aramada ise, 18.60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.

Kent merkezinde de uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Öte yandan, ekipler kent merkezinde de uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi'nde E.Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Şahsın evinde yapılan aramada, 3 parça halinde satışa hazır 35 gram metamfetamin ele geçirildi. - KAYSERİ

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 'Salça Bidonu' içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi - Son Dakika


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