Üye Girişi
Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ - Son Dakika

Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ

27.12.2021 10:52

Son dakika haberi: BURDUR'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü, yağan karla beyaza büründü.

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü, yağan karla beyaza büründü. Beyaz, mavi ve yeşilin ortaya çıkardığı görüntüler, ziyaretçilerini hayran bıraktı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero Krateri ile benzerliğini açıklamasından sonra popülerliği daha da arttı. Beyaz kumsalı, turkuaz rengi suyuyla yaz aylarında 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü, kış aylarında da ayrı güzelliğe büründü. Kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanan Salda Gölü ve çevresinde ortaya güzel görüntüler çıktı. Eşeler yaylasında, Burdur'a 77, Yeşilova ilçesine 14 kilometre mesafede 1900 metre rakımda bulunan Tınaztepe'deki Salda Kayak Merkezi'nin ziyaretçileri de manzaranın keyfini çıkardı. Tatilciler, Salda Gölü manzarasıyla selfi çekti.

Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ
Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ
Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ
Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ
Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ
Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ
Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ
Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ
Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ

YORUMLAR
500

Havacılık, Yeşilova, Burdur, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ - Son Dakika


Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımı! İstanbul-Erivan uçuşları başlıyor Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımı! İstanbul-Erivan uçuşları başlıyor         
11:25
Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a: Benimle yaptığı tartışma sonrası ünlü oldu ama bunu taşıyamadı Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a: Benimle yaptığı tartışma sonrası ünlü oldu ama bunu taşıyamadı         
11:14
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi         
09:58
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı         
08:32
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı         
08:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
11:25 Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımı! İstanbul-Erivan uçuşları başlıyor
11:24 Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?
11:13 Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a: Benimle yaptığı tartışma sonrası ünlü oldu ama bunu taşıyamadı
11:10 "Memur ve emekli zammı en fazla yüzde 29 olur!" Dünya yazarından kötü haber!
11:06 Haftaya yükselişle başlayan dolar 11,40'tan işlem görüyor
11:05 Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi!
11:04 Polis memurunun ölümüne sebep olmuştu! O kazanın faili bir gün yatıp dışarı çıktı
11:02 Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince iade edebilecek mi? Aydın Ağaoğlu "Herkes bilmeli" diyerek anlattı
10:57 Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı
10:53 KONDA'dan Bekir Ağırdır: "Dindarım" diyenler azalıyor, inançsızlar ve ateistler artıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 11:30:04. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... SALDA GÖLÜ'NDE KIŞ GÜZELLİĞİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement