Son dakika haberi: Salgın döneminde hastanede tedavi gören çocuklara moral oldular - Son Dakika

Son dakika haberi: Salgın döneminde hastanede tedavi gören çocuklara moral oldular

02.02.2021 10:43

Son dakika haber: Salgın döneminde hastanede tedavi gören çocuklara moral oldular Şanlıurfa'da salgın döneminde hastanede tedavi gören çocuklara sevimli kahramanların kostümünü giyen gönüllüler, moral ziyaretinde bulunarak çeşitli hediyelerle yüzlerini güldürdü.

Salgın döneminde hastanede tedavi gören çocuklara moral oldular

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da salgın döneminde hastanede tedavi gören çocuklara sevimli kahramanların kostümünü giyen gönüllüler, moral ziyaretinde bulunarak çeşitli hediyelerle yüzlerini güldürdü.

Eyyübiye ilçesinde yer alan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaklaşık 100 hasta çocuğa sürpriz yapıldı. Salgın döneminde çocuklara Pamuk Prenses, Nasrettin Hoca ve Pembe Panter kostümlü gönüllüler hediye paketleri, oyuncak ve kurabiye dağıtarak çocuklara moral desteği verdi. Proje sorumlusu Duygu Dartar, çocukların korona sürecinde zor zamanlar geçirdiğini belirterek, böyle bir etkinlik düzenleye karar verdiklerini söyledi. Dartar, "Ortalama 100 tane çocuğumuza hediye paketleri, oyuncaklar, kurabiyeler dağıttık. Amacımız çocuklara umut olabilmekti. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Çocuklar bizi görünce çok mutlu oldular bizleri görünce onları bir nebzede olsa umut olabildiğimize inanıyoruz. Bugün birçok çocuğa ulaşma hedefimiz vardı ve böyle bir proje başlattık. Pandemi döneminde çocuklara destek olabilmek istedik. Birçok çocuğumuz hastanede yatış yapmakta buna kaynaklı olarak hem kendileri psikolojik açıdan çöküyor hem de moralleri düşüyor. Bizler, çocuklara umut olabilmek, çocuklara destek olabilmek için böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Kostümlerle çocukların daha çok dikkatini çektiklerini ifade eden Pembe Panter kostümlü Yasemin Kara, "Amacımız psikolojik bakımdan yıpranmış çocuklara moral ziyareti yapmak ve bunun yanı sıra ailelere de destek olabilmek. Bundan sonraki süreçte de inşallah daha iyi projelere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Abdurrahman Açıkgöz, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümündeki hastalara yapılan moral ziyaretinden dolayı gönüllü ekibe teşekkür etti.

Son dakika haberi: Salgın döneminde hastanede tedavi gören çocuklara moral oldular
Son dakika haberi: Salgın döneminde hastanede tedavi gören çocuklara moral oldular
Son dakika haberi: Salgın döneminde hastanede tedavi gören çocuklara moral oldular
Son dakika haberi: Salgın döneminde hastanede tedavi gören çocuklara moral oldular

Nasreddin Hoca, Pembe Panter, Şanlıurfa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi: Salgın döneminde hastanede tedavi gören çocuklara moral oldular - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti Fuhuş çetesi çökertildi! Kadınları kısıtlamada pasaportları sayesinde turist gibi göstererek müşterilere gönderiyorlarmış Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı
Son Dakika: İhracatta ocak ayı rekoru! Yüzde 2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar oldu Son Dakika: İhracatta ocak ayı rekoru! Yüzde 2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar oldu         
11:33
Emniyet, Boğaziçi Üniversitesindeki Emniyet, Boğaziçi Üniversitesindeki "Aşağı bak" iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı         
11:17
Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü         
11:06
İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç'un bir sözü gidişatı değiştirdi İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç'un bir sözü gidişatı değiştirdi         
10:42
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor         
10:12
12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti         
09:48
Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı         
08:39
Ölümü göze alarak 100 liraya karlı çatıları temizliyorlar Ölümü göze alarak 100 liraya karlı çatıları temizliyorlar         
08:15
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Önce test sonra parti! Belçim Bilgin yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı Önce test sonra parti! Belçim Bilgin yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı         
07:58
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı         
00:02
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu         
22:25
4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde         
21:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz         
20:20
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 12:00:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Salgın döneminde hastanede tedavi gören çocuklara moral oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei