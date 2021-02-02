Son dakika haberi: Salgın döneminde hastanede tedavi gören çocuklara moral oldular - Son Dakika

Salgın döneminde hastanede tedavi gören çocuklara moral oldular

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da salgın döneminde hastanede tedavi gören çocuklara sevimli kahramanların kostümünü giyen gönüllüler, moral ziyaretinde bulunarak çeşitli hediyelerle yüzlerini güldürdü.

Eyyübiye ilçesinde yer alan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaklaşık 100 hasta çocuğa sürpriz yapıldı. Salgın döneminde çocuklara Pamuk Prenses, Nasrettin Hoca ve Pembe Panter kostümlü gönüllüler hediye paketleri, oyuncak ve kurabiye dağıtarak çocuklara moral desteği verdi. Proje sorumlusu Duygu Dartar, çocukların korona sürecinde zor zamanlar geçirdiğini belirterek, böyle bir etkinlik düzenleye karar verdiklerini söyledi. Dartar, "Ortalama 100 tane çocuğumuza hediye paketleri, oyuncaklar, kurabiyeler dağıttık. Amacımız çocuklara umut olabilmekti. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Çocuklar bizi görünce çok mutlu oldular bizleri görünce onları bir nebzede olsa umut olabildiğimize inanıyoruz. Bugün birçok çocuğa ulaşma hedefimiz vardı ve böyle bir proje başlattık. Pandemi döneminde çocuklara destek olabilmek istedik. Birçok çocuğumuz hastanede yatış yapmakta buna kaynaklı olarak hem kendileri psikolojik açıdan çöküyor hem de moralleri düşüyor. Bizler, çocuklara umut olabilmek, çocuklara destek olabilmek için böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Kostümlerle çocukların daha çok dikkatini çektiklerini ifade eden Pembe Panter kostümlü Yasemin Kara, "Amacımız psikolojik bakımdan yıpranmış çocuklara moral ziyareti yapmak ve bunun yanı sıra ailelere de destek olabilmek. Bundan sonraki süreçte de inşallah daha iyi projelere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Abdurrahman Açıkgöz, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümündeki hastalara yapılan moral ziyaretinden dolayı gönüllü ekibe teşekkür etti.