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Son dakika haberi! Salgında asker toplayamayan ABD ordusu, yeni askerlere 50 bin dolara kadar ikramiye verecek - Son Dakika

Son dakika haberi! Salgında asker toplayamayan ABD ordusu, yeni askerlere 50 bin dolara kadar ikramiye verecek

13.01.2022 07:44
Son dakika haberi! Salgında asker toplayamayan ABD ordusu, yeni askerlere 50 bin dolara kadar ikramiye verecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'de Kovid-19 salgını dolayısıyla asker toplamada sıkıntı yaşandığı için ABD Kara Kuvvetleri 6 yıllığına orduya katılan vasıflı askerlere 50 bin dolara kadar katılım ikramiyesi verecek.

ABD'de Kovid-19 salgını dolayısıyla asker toplamada sıkıntı yaşandığı için ABD Kara Kuvvetleri 6 yıllığına orduya katılan vasıflı askerlere 50 bin dolara kadar katılım ikramiyesi verecek.

Amerikan Associated Press Ajansına konuşan Kara Kuvvetleri Askerlik Dairesi Komutanı Tümgeneral Kevin Vereen, Kovid-19 salgınının son iki yılda rekabetçi bir iş piyasasının ortaya çıkmasına neden olduğunu, bunun ABD ordusu için asker toplayanlara da zorluk yaşattığını ifade etti.

ABD'li komutan, Kara Kuvvetlerine asker toplama konusunda zor bir sürece girildiğini ve bir miktar ilave paranın yanı sıra birkaç değişikliğin nitelikli gençleri askere kaydolmaya ikna edeceğini düşündüklerini belirtti.

Vereen, "Hala 2020'nin başlarında okulların tamamen kapatıldığı Kovid-19 salgınının etkilerini görüyoruz. Bu nedenle yüz yüze temas kuramadığımızdan genç kadın ve erkeklerden oluşan büyük bir sınıfı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Son iki yılda görevdeki askerlerin birçoğunun askerde kalmaya karar verdiğini belirten Vereen, 485 bin civarında olan Kara Kuvvetleri asker sayısını bu seviyede tutmak için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 57 bin 500 civarında yeni asker alımı hedeflediklerini kaydetti.

ABD'li general, çok ihtiyaç duyulan bazı alanlarda vasıflı kişilerin, 6 yıllığına Kara Kuvvetlerine asker olarak katılması durumunda 50 bin dolara kadar ikramiye alacağını bildirdi.

İkramiyenin kademeli olduğunu belirten Vereen, miktarın mesleklere göre değişeceğini ifade etti.

Vereen, füze savunma, özel kuvvetler, sinyal istihbaratı ve savaş alanı silah operasyonlarını koordine eden atış kontrol gibi belirli mesleklere genellikle maksimum ikramiye olan 50 bin doların verileceğini, piyade, istihbarat analisti, muharebe sıhhiyesi, askeri polis, muharebe mühendisi gibi kimselere de yüksek bir miktarın taahhüt edildiğini kaydetti.

ABD'de askerlik zorunlu olmadığı için askeri meslek personelinin dışında kalan askerler süreli olarak istihdam ediliyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Associated Press, Tümgeneral, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Salgında asker toplayamayan ABD ordusu, yeni askerlere 50 bin dolara kadar ikramiye verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Salgında asker toplayamayan ABD ordusu, yeni askerlere 50 bin dolara kadar ikramiye verecek - Son Dakika
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