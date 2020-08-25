Son dakika haberi... Salgında fındık üreticisi makineyle hasada yöneldi - Son Dakika

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle fındık hasat sezonunda doğu ve güneydoğudan gelen mevsimlik tarım işçilerinin geçen yıllara göre yarı yarıya azalması nedeniyle işçi bulamayan fındık üreticileri, hasat için yeni üretilen makineleri kullanmaya başladı. Üreticiler bu sayede hem işçi masraflarını azalttılar hem de zamandan tasarruf ettiler.

Yeni tip koronavirüs (COVİD-19) tüm dünyayı etkisi altına alırken özellikle bu yıl Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasat mevsimine denk gelmesi fındık üreticisini ilk günlerde zorladı. Koronavirüs salgını nedeniyle Düzce'ye geçen yıllara göre daha az mevsimlik tarım işçisi gelince üreticiler fındık hasadı için işçi bulamadılar ve çareyi teknolojide aramaya başladılar. Fındık toplamak için üretilen ve evlerde kullanılan elektrikli süpürge mantığı ile yapılan 'fındık süpürgesi' üreticilerin oldukça işine yaradı. Özellikle işçi masrafından olduğu kadar zamandan da tasarruf ettiren makine sayesinde, fındık üreticileri olgunlaşan fındığın yere dökülmesini bekleyerek, daha çok verim alıyor.