Son dakika haberi: Salihli'de esrar operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 460 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Salihli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sart Mahallesi'nde S.Ç'nin (32) evinde ve üst aramasında 460 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak şüpheli S.Ç. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA