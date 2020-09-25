Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 3 kişinin üzerinde1,43 gram metamfetamin ve içme aparatı ele geçirildi.
Zanlılardan S.Ş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar hakkında adli kontrol kararı alındı.
Ekiplerin düzenlediği diğer bir operasyonda da evinde sahte içki ürettiği belirlenen H.A, yakalandı.
İkameti ve aracında 20 litre sahte içki ile 150 litre etil alkol ele geçirilen zanlı hakkında adli işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:07 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Salihli'de sahte içki ve uyuşturucu operasyonları - Son Dakika