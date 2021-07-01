Son dakika haberi... Salihli'de uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 17 gözaltı - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sabaha karşı 18 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon başlattı. Gaziler Mahallesi'nde şafak vakti eş zamanlı yapılan baskınlarda 299,53 gram bonzai, 2 gram esrar, 3,47 gram metamfetamin maddesi, 67 adet Sentetik Ecza, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 17 adet 7.65 mm fişek, 1 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 11 aparat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu- uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem başlatıldı.Öte yandan, Salihli'nin Gaziler Mahallesi'nde 2021 yılının ilk 6 ayında gelen ihbarlar ve yapılan çalışmalar neticesinde 56 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.