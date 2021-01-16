Son dakika haberi! Şalvarlı yangın avcısı kadınlar, köylerini alevlerden koruyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Şalvarlı yangın avcısı kadınlar, köylerini alevlerden koruyor

16.01.2021 09:50

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şalvarlı yangın avcısı kadınlar, köylerini alevlerden koruyor Gönüllü itfaiyeci olan kadınlar, şalvarları ile alevlere müdahale ediyor Bu köyde, "Yangın" sesini duyan kadınlar, tüm işlerini unutuyorlar 'Şalvarlı itfaiyeci' isminden gurur duyan kadın itfaiyeci: "Düğüne, bayrama değil,...

Şalvarlı yangın avcısı kadınlar, köylerini alevlerden koruyor

Gönüllü itfaiyeci olan kadınlar, şalvarları ile alevlere müdahale ediyor

Bu köyde, "Yangın" sesini duyan kadınlar, tüm işlerini unutuyorlar

'Şalvarlı itfaiyeci' isminden gurur duyan kadın itfaiyeci:

"Düğüne, bayrama değil, yangına gidiyoruz"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesi bulunan bir köyde, aldıkları eğitimle gönüllü itfaiyeci olan 15 kadın, bölgede yaşanan yangınlara ilk müdahaleyi yapıyor. Gündelik işlerini bırakıp şalvarlarıyla alevlere müdahale etmek için koşan kadınlar, kendilerine verilen 'şalvarlı itfaiyeciler' ismi ile gurur duyuyor.

Kocaeli'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyecilik Dairesi tarafından, başlatılan itfaiyecilik eğitimine katılan bin 850 kişi aldıkları 'gönüllü itfaiyeci' sertifikaları ile itfaiyecilere destek veriyor. Kartepe ilçesi sınırları içerisinde bulunan Avluburun köyünde de 15 kadın, alevlerle mücadele etmek için gönüllü itfaiyeci oldu. Köyde yaşayan kadınlar aldıkları eğitimin ardından, edindikleri bilgiler ve tatbikatlar sayesinde kazandıkları deneyimlerle bölgede yaşanan olaylarda, ilk müdahaleyi yaparak itfaiyecilere destek veriyor. Ahırda hayvanları yemlerken, evde yemek yaparken, odun kırarken yangın ihbarını duyan kadınlar, üzerlerindeki şalvarlarını ve günlük kıyafetlerini çıkartmadan, köyde bulunan itfaiye müfrezesinin yolunu tutuyor. Daha sonra itfaiye aracı ile olay yerine ulaşan kadınlar, alevlere müdahale ediyor. Yaşadıkları kırsal kesimde erkeklerin özellikle gündüzleri işte olduğu için görevi üstlenen kadınlar, 'şalvarlı itfaiyeciler' ismi ile tanınıyor.

"Düğüne, bayrama değil, yangına gidiyoruz"

15 yıldır gönüllü itfaiyeci olarak görevini sürdüren Nurgül Akkazan, "Genelde köyde kadınlar daha çoktur. Erkekler çalışıyor, bizler yangını duyuyoruz, koşturuyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Biz müdahale ettikten sonra itfaiyecilerimiz geliyor. Onlar gelene kadar söndürüyoruz. Yangın çıktığı anda işlerimizi bırakıp gidiyoruz. Koştururken hemen yolda giyiniyoruz. Sonuçta biz köylüyüz. Şalvardan utanacak halimiz yok. Köyde ne kıyafet giyiyorsak onunla beraber gidiyoruz. Sonuçta düğüne, bayrama gitmiyoruz. Yangın söndürmeye gidiyoruz. Üstümüzde ne kıyafet varsa onunla gidiyoruz" dedi.

"Köydeki vatandaşlarımıza eğitimler veriyoruz"

1999 Depreminden sonra gönüllü itfaiyecilik kavramını Kocaeli'ne yerleştirmeye çalıştıklarını söyleyen İtfaiye eğitmeni İlknur Erdoğan, 2000'li yıllardan sonra gönüllü itfaiyeciliğin oluşturulduğunu kaydetti. Gönüllü itfaiyecilere çeşitli eğitimler verdiklerini dile getiren Erdoğan, "Gönüllü kavramı olduğu zaman farklı meslek gruplarından bizlere katılım oluyor. Bunun içinde öğretmenler, mühendisler doktorlar, öğrenciler var. Köy halkımız da bize katıldı. Köydeki vatandaşlarımıza eğitimler veriyoruz. Şehir itfaiyesine uzak noktalarda köy halkımızın bu bilince ulaşıp, hızlı ve seri şekilde yangınlara müdahale etmesi gerekiyor. Biz profesyonel itfaiyeciler olay yerine gelene kadar köydeki vatandaşlarımız olaya müdahale etmiş olacak. Böylelikle can ve mal kayıplarını en aza indirmiş olacağız" diye konuştu.

'Kocaeli'de 260 tane gönüllü kadın itfaiyeci var'

Kocaeli genelinde bin 850 tane gönüllü itfaiyecinin olduğunu kaydeden Erdoğan, aynı zamanda onlar için kurulan 8 müfrezenin olduğunu söyledi. Erdoğan, "260 tane gönüllü kadın itfaiyecimiz var. 80 adet ise köy tankerimiz var. Gönüllü itfaiye araçlarını da bizler hibe ettik. Araç malzeme desteğinde bulunduk, onlara eğitimler verdik. Bundan sonraki aşamada da vatandaşlarımız gönüllük kavramlarını geliştiriyor. Halkımız son derece bilinçli" şeklinde konuştu.

" Türkiye'nin her meslek dalında olmaya çalışıyoruz"

Şalvarlı kadınların Türkiye'ye örnek olduğunun altını çizen İlknur Erdoğan, "Kadınlar her meslekte var oluyor. Daha titiz çalışan kadın gruplarımız var. Biz bu mesleğin içerisinde varız, kadınlar ana hayatın her yerinde var. Türkiye, Anadolu kavramı ile tanınır. Biz Anadolu olduğumuz için kadınlar olarak Türkiye'nin her meslek dalında olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Şalvarlı yangın avcısı kadınlar, köylerini alevlerden koruyor
Son dakika haberi! Şalvarlı yangın avcısı kadınlar, köylerini alevlerden koruyor
Son dakika haberi! Şalvarlı yangın avcısı kadınlar, köylerini alevlerden koruyor
Son dakika haberi! Şalvarlı yangın avcısı kadınlar, köylerini alevlerden koruyor

Türkiye, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi! Şalvarlı yangın avcısı kadınlar, köylerini alevlerden koruyor - Son Dakika


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