Son dakika haberi! Saman balyası yüklü römorkun üzerinden yere düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Kütahya'da saman balyası yüklü traktör römorkunun üstünde yolculuk yaparken yere düşerek ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya Merkez Enne İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Gökhan Tomruk, tarladan traktör römorkuna yüklenen saman balyaları üstünde yolculuk yaptığı esnada balyaların üzerinden yere düşerek ağır yaralandı. Tomruk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - KÜTAHYA