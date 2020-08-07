Son dakika haberi... Saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı, samanlar yola saçıldı - Son Dakika
Son dakika haberi... Saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı, samanlar yola saçıldı
Gelen son dakika haberine göre Saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı, samanlar yola saçıldı İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeki saman yüklü bir TIR'ın alt geçide sıkışması sonucu samanlar yola saçıldı.
Saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı, samanlar yola saçıldı İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeki saman yüklü bir TIR'ın alt geçide sıkışması sonucu samanlar yola saçıldı
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7.08.2020 08:04:29. #1.12#
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