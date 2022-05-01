Son dakika haberi... Samsun'a bir kez daha şehit ateşi düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Samsun'a bir kez daha şehit ateşi düştü

01.05.2022 10:12
Son dakika haberi... Samsun'a bir kez daha şehit ateşi düştü

Bir son dakika haberine göre Samsun bugün iki kahraman şehidini son yolculuğuna uğurlayacak.

Samsun bugün iki kahraman şehidini son yolculuğuna uğurlayacak.

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Samsunlu Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un ardından Uzman Çavuş Mümin Çarkcı (30) da aynı operasyonda EYP patlaması sonucu şehit düştü. Şehit Çarkcı'nın cenazesi bugün saat 13.30'da Samsun- Çarşamba Havalimanı'nda karşılanıp, ikindi namazını müteakip 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 30 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

İlk şehidin cenazesi Çarşamba'da son yolculuğuna uğurlanacak

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan tarihinde üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Samsunlu Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan tarihinde şehit olmuştu. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Uzun'un cenazesi de bugün ikinci namazını müteakip Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. - SAMSUN

Son dakika haberi... Samsun'a bir kez daha şehit ateşi düştü
Son dakika haberi... Samsun'a bir kez daha şehit ateşi düştü

YORUMLAR
500
Hafif ticari araç ışıklarda bekleyen otomobile çarptı, 9 kişi yaralandı Hafif ticari araç ışıklarda bekleyen otomobile çarptı, 9 kişi yaralandı Samsun'a şehit ateşi düştü Samsun'a şehit ateşi düştü

Çarşamba, Samsun, Piyade, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Samsun'a bir kez daha şehit ateşi düştü - Son Dakika


Son Dakika
10:17 İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı: 3 kişi yaralandı
10:14 Angelina Jolie'den sürpriz Ukrayna ziyareti! Apar topar güvenli bir alana tahliye edildi
10:00 1 Mayıs'ta kapatılan yollar belli oldu! İşte alternatif güzergahlar
09:33 Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
09:34 Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
08:49 Acı haber! Pençe-Kilit operasyonunda EYP'nin patlaması sonucunda 1 asker şehit oldu
08:30 Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e ilan-ı aşk: Her gün başka türlü sevmeyi öğrendim
08:21 Diyarbakır'da bu köyde yaşayanların tamamı Trabzonsporlu! Şampiyonluk haberi ise bölgede coşkuyla karşılandı
08:08 AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan EYT düzenlenmesiyle ilgili açıklama: Hesabı iyi yapmak gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 10:22:31. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Samsun'a bir kez daha şehit ateşi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement