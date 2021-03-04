Son dakika haberi! Samsun'a şehit ateşi düştü

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun (34) Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı açıklandı. Şehitlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.