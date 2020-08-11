Son dakika haberi | Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı - Son Dakika

Son dakika haberi | Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

Son dakika haberleri... - Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: "Toplu taşıma araçlarında fiziksel mesafe konusuna büyük önem gösteriyoruz" "Pandemi artarsa ekonomik, sosyal, kültürel ve birçok alanda alışılagelmiş düzen ciddi anlamda etkilenir" "Vatandaşla...

Son dakika haberi | Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı, System.String[]

- Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir:

"Toplu taşıma araçlarında fiziksel mesafe konusuna büyük önem gösteriyoruz"

"Pandemi artarsa ekonomik, sosyal, kültürel ve birçok alanda alışılagelmiş düzen ciddi anlamda etkilenir"

"Vatandaşla yüzmek içim Mavi Bayraklı plajları tercih etsinler"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, toplu taşıma araçlarında fiziksel mesafe kuralına oldukça önem gösterdiklerini belirterek, vatandaşların da özellikle pik (en çok yolcu olan saatlerde) saatlerinde bir sonraki aracı bekleyerek fiziksel mesafe kuralını ihlal etmemesi gerektiğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Mustafa Demir'in başkanlığında Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda yapıldı. 41 gündem ve 4 gündem dışı olmak üzere toplam 45 maddenin görüşüldüğü mecliste 43 gündem maddesi görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

SASKİ kredisine onay

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün daha önceden onaylanan 15 milyon TL ve 45 milyon TL'lik gayri nakdi kredi kullanımı konusunda yetkilendirme maddelerini içeren 2 gündem maddesi ise meclise verilen aranın ardından komisyonda görüşüldükten sonra tekrar meclise havale edildi. Mecliste oy birliği ile kabul edilen maddeler, karara bağlandı. Meclis gündemindeki diğer 43 madde ise komisyonlarda görüşüldükten sonra mecliste oylanarak karara bağlanacak.

"Pandemi artarsa ekonomik, sosyal, kültürel ve birçok alanda alışılagelmiş düzen ciddi anlamda etkilenir"

Meclis gündem maddelerinden önce açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bir bayramı geride bıraktık. Samsun, bölgenin uğrak noktası. Özellikle pandemi sürecinde dikkat etmemiz gereken hassas bir süreçteyiz. Buraya gelmeden önce de valimiz ile birlikte denetim yaptık. Samsun diğer illere göre daha alt perdede ama yine de bölge merkezindeyiz, odak noktasındayız. Bu konuda herkesin çaba ve hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Belediye olarak temizliğe ve denetime büyük önem veriyoruz. Şu anda 32 kişilik bir ekimiz ilçeler de dahil olmak üzere sürekli bir denetim halinde. Tüm halkımızdan bu sürece katkı sağlayacak hassasiyetlerini arttırarak devam ettirmelerini talep ediyoruz. Sağlık her şeyin başı. Bu konuda yeniden bir artış olması durumunda ekonomik, sosyal ve kültür gibi birçok alanda toplum olarak alışılagelmiş düzeni ciddi anlamda etkiliyor. Bunun her alanda da bir bedeli oluyor. Bu bedeli en aza indirmek ve sürecin bitimine kadar dikkat etmemiz gereken bir zamandayız. Dünya da bu işle mücadele ediyor. Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük bir mücadele verdi. Bu mücadelede katkısı olan herkese teşekkür ederim. En zor dönemleri Türkiye'de en iyi atlatan ve en iyi yöneten illerden bir tanesi olduk" dedi.

"Toplu taşıma araçlarında fiziksel mesafe konusuna büyük önem gösteriyoruz"

Fiziksel mesafe konusuna büyük önem gösterdiklerini ve vatandaşların da bu konuda daha çok bilinçli olması gerektiğinin altını çizen Başkan Mustafa Demir, "Toplu taşıma araçlarındaki fiziksel mesafeye uyum konusunda belediye olarak aşırı hassasiyet gösteriyoruz. Şu anda 25 tramvayımız hat üzerinde çalışıyor. Pik saatlerde bazen vatandaşlarımızın bir sonraki aracı beklemek yerine binme noktasında bir yönelimi oluyor. Basında bazen geçmiş fotoğrafların bazen de gerçekten o günün fotoğrafları paylaşılıyor. Özellikle özel halk otobüsleri noktasında birkaç tane fiziksel mesafe kuralına uyulmadığı şeklinde tespitlerimiz oldu. Anında ceza gereğini orada uyguluyoruz ve takip ediyor. Bu bir gönüllük, farkındalık ve bilinç meselesi. Amacımız, her şeyi ceza ile düzene almak değil, asli görevimiz farkındalık oluşturarak tüm sorumluların bu konuda katkı sağlamasını temin etmektir" diye konuştu.

"Vatandaşla yüzmek içim Mavi Bayraklı plajları tercih etsinler"

Mavi bayraklı plajlarda gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve boğulma vakalarının diğer plajlara göre yok denecek kadar az olduğuna da değinen Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Bizim 13 tane Mavi Bayraklı denize girilebilecek plajımız var. Buralar belediyemizin yönetiminde ve denetimindeki plajlar. Bunlarla ilgili tüm tedbirleri belediye olarak aldık. Güvenlik şeritleri, denizdeki güvenlik dubaları gibi tedbirler alındı. Özellikle cankurtaranlar da orada denetimler yapıyorlar. Belli aralıklarla boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarımıza ulaşacak şekilde gerekli tedbirler alınmış durumda. Zaten bizim tedbir aldığımız o bölümlerde de boğulmalar olmuyor. Bizim kontrolümüz dışındaki alanlarda da denize girmeler oluyor. Hem Samsunlu hem de dışarıdan ilimize gelen vatandaşların dikkatli olmalarını, özellikle korunaklı ve Mavi Bayraklı plajlarımızda denize girmelerini tavsiye ediyoruz."

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki gündem maddeleri, komisyonda görüşüldükten sonra mecliste karara bağlanacak.

Mustafa Demir, Bayraklı, Samsun, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:56

Kaynak: İHA

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